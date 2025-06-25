Macron, NATO üyeleri arasında ticaret savaşı yapmanın "saçmalık" olduğunu söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO üyeleri arasında ticaret savaşı yapmanın "saçmalık" olduğunu belirtti.

Macron, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupalı ülkelerin NATO'nun Avrupa ayağının yapılanması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Macron, yıllardır Avrupa'yı kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya ittiklerini dile getirdi.

Macron, ABD'nin bunu yıllardır istediğini ve bunun Avrupalılar için de bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, Avrupa ordularının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kıtanın uzun vadede silahlanması gerektiğini savunan Macron, Avrupa'nın savunma alanında sanayi ve teknoloji üssü geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Rusya'nın kıta için yıllardır bir "tehdit" oluşturduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Gürcistan ve Kırım'dan sonra Şubat 2022'deki saldırı bu uzun vadeli tehdidin (Rusya) tespit edilmesini sağladı. Sınırlarımızda bu tehdit olduğu için hepimiz silahlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupalıların başat meşguliyeti olmasını istediğini söyleyen Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için ABD'ye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Macron, Gönüllüler Koalisyonu'na dahil ülkelerin, Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye ve bu ülkenin ordusunu yeniden canlandırmaya hazır olduğunu aktararak, Avrupalıların gelecekte içinde yaşamak istediği savunma çerçevesini düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması gibi Soğuk Savaş anlaşmalarının birçoğunun son yıllarda "mutlak bir sessizliğe gömüldüğünü" belirten Macron, şunları kaydetti:

"Bu yüzden, Karadeniz'den Arktik'e kadar her bir bölgeyi yeniden düşünmeye ihtiyacımız var. Nihayetinde kendimizi savunmak için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğumuzu ve Rusya ile güveni yeniden tesis edebilmek ve askeri kapasiteleri sınırlamak adına hangi şartlarla bir diyalog kurabileceğimizi açıkça ifade etmemiz gerekiyor."

Macron, bir yandan savunma alanında daha fazla harcama yapacağını söyleyen NATO ülkelerinin, diğer yandan birbirleriyle "ticaret savaşı" içinde olamayacağını savundu.

NATO üyeleri arasında ticaret savaşı yapmanın "saçmalık" olduğunu vurgulayan Macron, İttifakın üyeleri arasında ticaret alanında barışın gerekli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun 5. maddesi hakkındaki yorumları sorulan Macron, "5. madde, eğer üyeler saldırıya uğrarsa bir dayanışma gerektiriyor, bu konuda bir tereddüt yaratılmamalı." yorumunu yaptı.

NATO nezdindeki ortak güvenliğin "yalnızca Trump'ın ruh haline bağlı olup olmadığına" ilişkin soruya ise Macron, "Hayır, bu böyle olmamalı. Bu böyle değil." yanıtını verdi.

Macron, Fransa'nın savunması için başkalarına bağlı olmadığını belirterek, "Avrupa'nın başkalarına daha az bağlı olmak için daha fazla güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kendisinin de "ticaret savaşı" meselesini görüştüğünü aktaran Macron, İran ile İsrail arasındaki ateşkes durumunun çok değişken olduğunu kaydetti.

Macron, ateşkesin devam etmesini isteyerek, İran'ın nükleer programıyla ilgili diplomatik ve teknik çalışmaların yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.