Macron: Lübnan'ın Güvenliği ve Egemenliği Kendi Elinde Olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın güvenliği ve egemenliğinin yalnızca Lübnan makamlarının elinde olması gerektiğini belirtti.

Macron, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fransa'nın da yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yenilendiğini ifade eden Macron, bunun önemli bir mesaj olduğunu ve bundan memnun olduklarını vurguladı.

Macron, Lübnan'ın devletin güç kullanımındaki tekelini yeniden tesis etmeye yönelik cesur kararlarını memnuniyetle karşıladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Lübnan hükümetinin bu amaçla kabineye sunulacak planı kabul etmesini destekliyorum. Plan kabul edilir edilmez (Lübnan Özel) Temsilcim Jean-Yves Le Drian önceliklerimiz konusunda yetkililerle birlikte çalışmak için Lübnan'a gelecek. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi ve Lübnan egemenliğine yönelik her türlü ihlalin sona ermesi, bu planın yürürlüğe girmesi için gerekli şartlar."

İsrail'in hala işgal ettiği mevzilerin devri konusunda görev üstlenmeye hazır olduklarını daima dile getirdiklerini aktaran Macron, "Lübnan'ın güvenliği ve egemenliği yalnızca Lübnan makamlarının elinde olmalı." ifadesini kullandı.

Lübnanlı yetkililere bu yılın sonuna kadar 2 konferans düzenleme konusunda kararlı olduklarını söylediğini belirten Macron, "İlki, ülkenin egemenliğinin temelini oluşturan Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek için, ikincisi ise Lübnan'ın yeniden kalkınması ve inşası için." değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, Lübnan için güvenliğin yeniden sağlandığı, egemenliğin teyit edildiği ve refahın yeniden inşa edildiği bir gelecek istediklerini vurguladı.