Macron, İsrail ve İran Çatışmaları İçin Müzakerelere Başladı

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'ya, İsrail ile İran arasındaki çatışmaları sona erdirmek için müzakereli bir teklif üzerinde Avrupalı ortaklarla birlikte çalışma görevi verdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'ya, İsrail ile İran arasındaki çatışmaları sona erdirmek için müzakereli bir teklif üzerinde Avrupalı ortaklarla birlikte çalışma görevi verdi. Macron'un Çarşamba günü İran'daki durumu görüşmek üzere ülkenin savunma ve ulusal güvenlik konseyini topladığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, İsrail-İran ihtilafındaki son tırmanış konusundaki endişeleri vurgulanarak, "İsrail'in İran'ın nükleer ve balistik programıyla hiçbir ilgisi olmayan hedefleri giderek daha fazla hedef alan saldırıları ve İran ile İsrail'de giderek artan sayıda sivil kurban" olduğu belirtildi.

"Bölgesel güvenliğe ağır tehditler taşıyan bu askeri operasyonlara acilen son verilmesi gerekiyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail veya İran'dan ayrılmak isteyen Fransız vatandaşlarına yardımcı olmakla görevlendirildi.