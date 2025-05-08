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Macron, İsrail'in Suriye'deki Saldırılarını Eleştirdi

Macron, İsrail'in Suriye'deki Saldırılarını Eleştirdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bu tür eylemlerin İsrail'in uzun vadeli güvenliğini garanti etmediğini belirtti. Hava saldırılarının ardından Şam'da yaşanan çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlığı artırma endişelerini beraberinde getiriyor.

PARİS, 8 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek bu tür eylemlerin 'İsrail'in uzun vadeli güvenliğini' garanti etmeyeceği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü Paris'te bulunan Elysee Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Macron, 'Bombardımanlar ve toprak ihlalleri söz konusu olduğunda, bunun kötü bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ülkenizin güvenliğini komşularınızın toprak bütünlüğünü ihlal ederek sağlayamazsınız' diye konuştu ve 'Doğru yöntem işbirliğinin arttırılmasıdır' diye ekledi.

Macron'un yorumları, cuma günü erken saatlerde İsrail'in, Şam'ın merkezindeki Suriye cumhurbaşkanının resmi konutunun yakınındaki bir bölgeyi hedef alan bir dizi hava saldırısının ardından geldi. Başkente pek çok bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail uçaklarının saldırılardan kısa bir süre sonra Şam üzerinde keşif uçuşları yaptığı da bildirildi.

Saldırı Suriye'nin güneyinde, özellikle de Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde şiddetin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Dürzi gruplar ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalarda son günlerde 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ülkede istikrarsızlığın artacağı endişelerine yol açtı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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