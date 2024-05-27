Macron, İsrail'in Refah'taki saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının ardından acil ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail'in Refah'a saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.

Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "öfke duyduğunu" bildirdi.

Söz konusu saldırıların durması gerektiğini vurgulayarak, Refah'ta Filistinli siviller için güvenli bölge bulunmadığına işaret eden Macron, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve derhal ateşkes çağrısında bulundu.???????

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması kararına karşın Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.