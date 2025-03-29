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Macron, İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarını Kınadı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırılarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, bu eylemlerin ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu açıkladı. Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı ortak basın toplantısında saldırıların tek taraflı eylemler olduğunu vurguladı.

PARİS, 29 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak saldırıları "kabul edilemez" ve "ateşkes anlaşmasının ihlali" diye niteledi.

Macron, Paris'i ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile cuma günü düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu saldırılar önceden verilmiş bir taahhüdü bozan tek taraflı eylemler" dedi. Cuma günü Beyrut'a yeniden hava saldırısı düzenleyen İsrail, dört ay önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusu, saldırıların Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik roket saldırılarına misilleme olarak yapıldığını savundu. Karşılıklı saldırılar, bölgesel istikrarsızlığın sürdüğü bir ortamda İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin yeniden tırmanışa geçtiğine işaret ediyor.

Fransa'nın Lübnan ile dayanışmasını bir kez daha teyit eden Macron, ocak ayında göreve gelen Cumhurbaşkanı Avn'a güçlü destek verdiklerini vurguladı. Uluslararası ortakların "Lübnan'ın yeniden inşa sürecine ilk mali desteği" sağlamak üzere ön görüşmelerde bulunduğunu da kaydeden Macron, planın ayrıntılarının henüz belli olmadığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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