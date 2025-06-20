Macron: İran'ın Saldırıları Durdurulmalı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Enerji veya sivil altyapılara, sivil halklara yönelik devam eden saldırılar kesinlikle durdurulmalı." dedi.

Macron, Le Bourget kentindeki 55. Paris Havacılık Fuarı'nı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Kimse atom bombasına sahip olan bir İran'ın teşkil edebileceği riski göz ardı etmemeli. Bu, gerçek bir risk, gerçek bir tehdit." diye konuştu.

"İsrail'in güvenliği, bizim için stratejik bir mesele." ifadesini kullanan Macron, İran'ın İsrail'e yönelik "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu savundu.

Macron, "Enerji veya sivil altyapılara, sivil halklara yönelik devam eden saldırılar kesinlikle durdurulmalı, hiçbir şey bu saldırıları haklı çıkarmıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer ve balistik programı konusunda müzakere masasına geri dönülmesi gerektiğini belirten Macron, bölgedeki durumun endişe kaynağı oluşturmasının yanı sıra bölgeye ve dünya güvenliğine zarar verebilecek tırmanış riski taşıdığına dikkati çekti.

Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun öğleden sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini, görüşmede İran'a nükleer konusunda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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