Macron, İran'ın Nükleer Programı İçin Müzakere Çağrısında Bulundu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın nükleer programı konusundaki kalıcı çözümün yalnızca müzakere ile mümkün olabileceğini ifade etti. Macron, bölgedeki gerginliğin sona ermesi için diyalog çağrısında bulundu ve dışişleri bakanına inisiyatif alması talimatını verdi.

PARİS, 19 Haziran (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın nükleer programı meselesine yönelik kalıcı çözümün ancak müzakere yoluyla mümkün olabileceğini söyledi.

Macron çarşamba günü Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İran'la tavizsiz bir diyalog kurma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, İsrail'in İran'ın nükleer ve balistik füze programlarıyla ilgisi olmayan hedeflere yönelik saldırıları sonucu artan gerginlikten endişe duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bölgesel güvenliğe ciddi tehditler oluşturan söz konusu askeri operasyonların acilen sona erdirilmesi gerekmektedir" denildi.

Macron'un ayrıca önümüzdeki günlerde önde gelen Avrupalı ortaklarla yakın istişare içinde çatışmayı sona erdirecek güçlü bir müzakere süreci başlatmak için dışişleri bakanına inisiyatif alması talimatı verdiği belirtildi.

İsrail geçtiğimiz cuma günü aniden İran'a, nükleer tesislerin de hedef alındığı saldırılar başlatmış, İran da buna füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık vermişti. O tarihten bu yana iki ülke her gün karşılıklı saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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