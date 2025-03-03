Macron ile Starmer'den bir aylık ateşkes önerisi

Londra'daki Ukrayna Zirvesi'nin ana aktörleri İngiltere ve Fransa, bir ay süreli kısmi bir ateşkes için plan hazırladı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan ile temsil edildiği zirvede Avrupa'nın güvenliği de tartışıldı.İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna Zirvesi'nde bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, Ukrayna'da bir ay süreli kısmi ateşkes önerisinde bulunduğu duyuruldu.

Fransız Le Figaro gazetesinin ilgili haberine göre iki liderin önerdiği ateşkes, havadan ve denizden yapılan saldırılarla, enerji altyapısına yönelik her türlü saldırının durdurulmasını öngörüyor. Kara birlikleri arasındaki çatışmalar ise söz konusu planın dışında tutuluyor. Macron, kara çatışmalarının ateşkes önerisi kapsamına alınmamasını ise, cephe hattının Paris'ten Budapeşte'ye kadar olan mesafeye eşdeğer bir büyüklükte olması ile gerekçelendirerek "Olası bir ateşkeste, cephe hattındaki çatışmaların devam edip etmediğini denetlemek çok zor olur" dedi.

Avrupalı askerler ikinci aşamada Ukrayna'ya gönderilecek

Zirve için Londra'ya giderken uçakta Le Figaro'ya röportaj veren Macron, ülkesi ile İngiltere iş birliğinde hazırlanan kısmi ateşkes planının, Avrupalı kara birliklerinin, olası bir ateşkesin ikinci aşamasında Ukrayna'ya gönderilmesini öngördüğünü dile getirdi.

"Önümüzdeki haftalarda, Ukrayna topraklarında Avrupalı birlikler olmayacak" diyen Fransız lider, olası bir ateşkes anlaşmasına varmak için müzakerelerinin birkaç hafta süreceğini ve Avrupalı askerlerin ancak barış anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti. Londra'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Fransa ile İngiltere'nin hazırladığı ateşkes planından haberdar olduğunu bildirdi.

ABD'nin onayına sunulacak olan barış planı

Ukrayna Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi devlet ve hükümet başkanının katkısı ile hazırlanacak olan bir barış planının hazırlandıktan sonra Washington'un onayına sunulacağını aktardı. Starmer, Londra'daki zirveye katılan liderlerin, barış müzakerelerine Ukrayna'nın da katılması konusunda görüş birliği içinde olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin artırılması konusunda da, Avrupalı devlet ve hükümet başkanları arasında mutabakata varıldığını bildirdi.

Scholz: Rusya savaşmayı bırakırsa barış gelir

Londra'daki Ukrayna Zirvesi'nde Almanya'yı temsil eden Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna'nın saldırıya uğrayan ve mağdur olan taraf olduğunu ifade ederek, "Buna uygun hareket etmek zorundayız ve böyle hareket etmeyi de istiyoruz" dedi.

Ukrayna'ya yönelik maddi ve askeri yardımların devam etmesinin zorunlu olduğunu belirten Scholz, Londra'da liderler arasında, silahların susması için nasıl ilerleme sağlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu aktardıktan sonra "Rusya savaşmayı bırakırsa Ukrayna'ya barış gelir" ifadesini kullandı.

Olası bir barış düzeninin en önemli maddesinin, Ukrayna'nın kendini savunma gücüne sahip bir ülke haline gelmesi olacağını dile getiren Olaf Scholz, bunun için güçlü bir ordu ve işleyen bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın kendi güvenliği ile ilgili hususların da tartışıldığını aktaran Scholz, Avrupa ülkelerinin tamamının, kendi güvenliği için daha fazla çaba göstermeyi kabul ettiğini bildirdi. "Biz NATO içindeki transatlantik müttefikleriz. Bu ABD, Kanada ve Avrupa'nın güvenliği için kilit öneme sahiptir" diyen Scholz, NATO'nun geçen yıllarda yeni üyeler ve artan savunma bütçeleri ile daha da güçlü bir hale geldiğini aktararak "Gelecekte de buna devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Fidan: ABD'nin politikası Avrupalı liderlerde soru işareti oluşturdu

Ukrayna Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da önemli bir zirve gerçekleştirildiğini ve liderler arasında Ukrayna'daki muhtemel barış anlaşmasının, ateşkesin ve bunun nasıl mümkün olabileceğinin tartışıldığını dile getirdi. Bu konuda farklı fikirlerin ifade edildiğini belirten Fidan, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada "Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde" dedi.

Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunu vurgulayan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu" olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalar için Avrupalı liderlerin teknik ekipler görevlendirdiğiniı aktaran Fidan, Ukrayna ile ilgili toplantılara devam edileceğini şu sözlerle duyurdu: "Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantılar için anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla bir araya gelinecek. Burada, altı ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz."

ABD'nin ortaya koyduğu politikaların "Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum, bu açıktan tartışılıyor" diyen Dışişleri Bakanı,

"Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Reuters,DW / ET,TY

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