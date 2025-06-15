Macron, Grönland'ın Egemenliğine Destek Verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin kontrolüne ve mülkiyetine almak istediği Grönland'ın toprak bütünlüğünün ve sınırlarının dokunulmazlığının "müzakere edilemez" olduğunu söyledi.

Macron, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısında konuştu.

Sıcak karşılamalarından dolayı Grönlandlılara teşekkür eden Macron, son dönemlerde Grönland'ın "jeopolitik meselelerin merkezine yerleştirildiğini ve tehdit altında olduğunu" belirtti.

Danimarka'ya bağlı bu toprakların "Arktik'teki stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle göz dikilen bir bölge" haline geldiğini dile getiren Macron, ziyaretinin Grönland'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verme amacı taşıdığını yineledi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülkesinin kontrolüne ve mülkiyetine geçirmek istediği açıklamalarına ilişkin, "Fransa'da, Avrupa Birliği'nde (AB) hiç kimse Grönland'ın satılması veya alınması gerektiğini düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın toprak bütünlüğünün ve sınırlarının dokunulmazlığının "müzakere edilemez" olduğunu belirten Macron, Ada ile dayanışma mesajı verdi.

Grönland ile güvenlik işbirliğinin yanı sıra ekonomi, eğitim ve enerji sektörlerinde de işbirliğini geliştirmek istediklerini vurgulayan Macron, Başbakan Nielsen'e başkent Nuuk'ta bir başkonsolosluk açma önerisinde bulunduğunu da dile getirdi.

Macron, Grönland'ı ziyaret eden ilk Fransız lider oldu.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.