Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Türkiye'ye, Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu işbirliği için teşekkür ettiğini belirterek, "Fransa'nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu" bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki duruma farklı konuları ele aldıklarını ifade etti.

Macron, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu'nda Ukrayna için düşmanlıkların sona erdirilmesi ve güçlü güvenlik garantilerinin sağlanması konusunda "mükemmel bir işbirliği" gösterdiğini belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını ve İsrail hükümetinin Gazze'ye saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbettiği topraklarda yerleşimlerini genişletme planını "şiddetle kınadıklarını" belirten Macron, İsrail'in saldırganlığının "kalıcı bir savaşa" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasında 8 Ağustos'ta ABD'de yapılan görüşmelerden doğan umudu ele aldıklarını aktaran Macron, Türkiye ile Fransa arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için istekli olduğunu Erdoğan'a ilettiğini kaydetti.