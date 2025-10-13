Macron, gelecek haftalarda Gazze için uluslararası insani yardım konferansı düzenleyeceklerini duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de önceliğin insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması olduğunu belirterek, gelecek haftalarda Gazze insani yardım konferansına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Macron, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için gittiği Mısır'a ulaştıktan sonra havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılacağını doğrulayan Macron, "Bunu çok olumlu bir işaret olarak görüyorum." dedi.

Macron, Fransa'nın Gazze konusunda Filistin yönetimiyle "çok özel bir rol" üstleneceğini kaydetti. Bu bağlamda Filistin yönetiminin "kapsamlı bir reforma" ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Macron, Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde "hiçbir yeri olamayacağını" savundu.

Ülkesinin Gazze'deki kalıcı barışta rol oynayacağının altını çizen Macron, önceliğin Gazze'deki insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması olduğunu vurguladı.

Macron, gelecek haftalarda Gazze'de insani yardım operasyonlarının ve yeniden inşa sürecinin sürdürülebilir kılınması için Mısır ile "Gazze için İnsani Yardım Konferansı" düzenleyeceklerini duyurdu.

???????Macron, "Fransa, hazır ve planlama çalışmalarına başladı." dedi.

Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.