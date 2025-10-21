Haberler

Macron: Gazze'deki Ateşkes Kırılgan, Ukrayna'ya Destek Sürecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki ateşkesin kırılgan olduğunu belirtti ve güvenlik garantilerine dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna'ya olan askeri ve mali desteğin devam edeceğine vurgu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki ateşkes durumunun "kırılgan" olduğunu ifade etti.

Macron, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Slovenya Başbakanı Robert Golob ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki ateşkesi değerlendiren Macron, "Gazze'de durumun hala oldukça kırılgan olduğunu biliyoruz." dedi.

Macron, ateşkesin tamamen uygulanması için baskının devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Gazze'deki insani yardım geçiş noktalarının açılması için seferber olmaya devam etmek istediğini dile getiren Macron, "En kısa sürede, hem yönetişim hem de güvenlik açısından uluslararası bir çerçeve oluşturacak bir kararın (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyinde alınması için çaba gösteriyoruz." dedi.

"Güvenlik garantileri hazır"

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ettiği müddetçe, Ukrayna'ya askeri ve mali açıdan desteklerinin süreceğine işaret eden Macron, "Özellikle de (Avrupa Birliği'nin) Komisyon'un teklifleriyle birlikte Avrupa da bunu yapıyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin mart ayından bu yana Rusya'yla barış anlaşması imzalamak istediğini resmi şekilde belirttiğini anlatarak, Rusya'nın ise bunu yapmadığını savundu.

Gönüllüler Koalisyonunun Ukrayna için güvenlik garantilerini kapsayan sağlam ve kalıcı barıştan yana olduğunu kaydeden Macron, bu koalisyonun 24 Ekim'de toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Macron, toplantıyı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yöneteceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Güvenlik garantileri hazır. Ardından topraklarla ilgili müzakereler kalıyor ancak bunlar ülkesi adına Başkan Zelenskiy ile müzakere edilebilir. Başkası bunu yapamaz. Dolayısıyla Ukrayna kendi topraklarıyla ilgili karar vermeli, Avrupalılar da kendi güvenlikleri için karar vermeli. İşler böyle ilerlemeli, başka bir çerçevede ilerleyemez."

Toplantıda bir gazetecinin "Libya davası" kapsamında 5 yıl hapis cezasını çekmek için cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin hapse girmesine ilişkin sorduğu soruya Macron, şu yanıtı verdi:

"Bulunduğum konumdan, yargı kararlarını yorumlamak ya da eleştirmek bana düşmüyor. Ben, kurumlarımızın düzgün işleyişinin teminatıyım ve bunu yaparken yargı, yürütme ve yasama organları arasındaki doğru işleyişi sağlamakla sorumluyum, bu eski Cumhurbaşkanı söz konusu olsa bile geçerli."

Macron, vatandaşların, eski Cumhurbaşkanı'nın cezaevine girmesine yönelik yorumlar yapmasının olağan bir durum olduğunu belirterek, Sarkozy'nin yakınlarının ve ülkenin bir kısmının bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirebileceğine ancak yargının işleyişine saygı duyulması gerektiğine işaret etti.

Sarkozy hakkında verilen hapis cezasının derhal uygulanmasıyla ilgili tartışmaları anımsatan Macron, demokratik bir ülkede hapis cezalarının derhal uygulanıp uygulanmaması konusunun "meşru tartışma" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, bu tartışmanın belirli vakalardan bağımsız ve sakin şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Fransız halkının yaşlandığını dile getiren Macron, Avrupa'da halkı yaşlanan tüm ülkelerin vatandaşlarının emekliliğe ayrılma yaşını yükselttiğini söyledi. Macron, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaran tartışmalı reformun "gerekli" olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.