Macron, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasından Memnuniyet Duydu

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını büyük bir umut olarak değerlendirirken, taraflara anlaşmanın şartlarına uymaları çağrısında bulundu. Macron, anlaşmanın savaşın sonunu ve iki devletli çözümün yolunu açmasını bekliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu anlaşmaya varılmasını, esirler, Gazze'deki Filistinliler ve bölge için büyük bir umut olarak niteleyen Macron, "Esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes için gece varılan ateşkesin yanı sıra (anlaşmaya) varmak için Başkan (Donald) Trump gibi Katarlı, Mısırlı ve Türk arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Macron, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tamamen uyması çağrısında bulunarak, "Bu anlaşma, savaşın sonunu ve 2 devletli çözüme dayalı siyasi çözümün açılmasını sağlamalı. Fransa, bu amaca katkı sağlamaya hazır. Öğleden sonra bunu Paris'te uluslararası ortaklarımızla görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
