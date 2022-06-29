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Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Emmanuel Macron Türkiye Fransa Güncel Haberler

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