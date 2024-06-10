Macron, Fransa'da erken genel seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

"Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." diyen Macron, kabinesini bu gece yerel saatle 22.00'de toplayacak.

Macron'un erken seçim kararına siyasilerden tepkiler

Cumhuriyetçiler (LR) partisi Başkanı Eric Ciotti, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Ulusal Meclisi feshederek erken seçim kararı almasının "tek çözüm" olduğuna inandığını ifade etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard ise X hesabındaki paylaşımında Macron'un erken seçim kararını hatırlatarak, "Biz hazırız. Onun dünyasına ve aşırı sağa alternatif oluşturacağız. Sandıkta görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

RN lideri Marine Le Pen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Ulusal Meclisin feshedileceğini duyurduğunu ve kendilerinin buna hazır olduklarını aktardı. Tek davalarının Fransa olduğunu vurgulayan Le Pen, Fransızları RN için oy vermeye çağırdı.

RN Başkanı Jordan Bardella ise paylaşımında, "Fransa için yeni bir çoğunluk oluşturmaya hazır olduklarına" işaret etti.

LFI partisi milletvekili Thomas Portes, X hesabından, "Macron'un aşırı sağa kırmızı halı serdikten sonra" Ulusal Meclisi feshetme kararı aldığının altını çizerek, genel seçim için kendilerinin de hazır olduğunu kaydetti.

Aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon ise AP seçimi sonuçlarının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un Meclisi feshetme kararını doğru bulduğunu ifade etti.

"Fransa yeni bir siyasi zamana adım attı. Tüm Avrupa'da aşırı sağ güçler bu seçimlerde puanlar kazandı." ifadelerini kullanan Melenchon, Macron'un kampanya direktörü olduğu listenin çökmesiyle büyük bir darbe aldığını belirtti.

Filistin asıllı Rima Hassan AP üyesi oldu

Öte yandan, Filistin asıllı Rima Hassan LFI partisinden AP üyeliğine seçildi.

LFI'nin 7. sıradan AP seçimlerine aday gösterdiği Rima Hassan, seçim kampanyası sürecinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye desteğini her fırsatta dile getirdi.

Hassan, Fransız üniversitelerindekiler dahil ülkedeki Filistin'e destek gösterilerine aktif katılım gösterdi.

Seçim sürecinde, halka açık noktalarda ve bazı üniversitelerde Filistin temalı konuşmaları engellenen Hassan "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Suriye'de Neyrab Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Hassan, 2000'li yılların başında Fransa'ya geldi.

Hukuk eğitimi alan Hassan, 2019'da Mülteci Kampları Gözlemevi'ni kurdu.