Macron, Filistin Hükümetinden Umut Veren Taahhütler Aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin hükümetinin iki devletli çözüm ve barış için "somut ve benzeri görülmemiş" taahhütlerde bulunduğunu ifade etti.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran'da yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı öncesinde Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Filistin meselesinin çözümü için taahhütler içeren bir mektup aldığını duyurdu.

Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bu mektubu "umut, cesaret ve açıklık" mektubu olarak niteledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bu mektup ile "barış ufkuna doğru" bir yol çizdiğini belirten Macron, mektubun "terörizmin kınanması, rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'deki savaşın sona ermesi, reformlar, seçimler, bölgedeki herkes için adil ve kalıcı bir barış" hususlarını içerdiğini kaydetti.

Mektupta, "Filistin halkının iki devletli çözüme olan bağlılığını yeniden ifade ettiğini" belirten Macron, Filistin yönetiminin "ilerlemek için gerçek bir istekliliği gösteren somut ve benzeri görülmemiş taahhütlerde" bulunduğunu vurguladı.

Mahmud Abbas'ın mektubu

Abbas, New York'ta 17-20 Haziran'da yüksek düzeyli katılımla düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı öncesinde konferansın eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan liderlerine bir mektup gönderdi.

Abbas, mektupta, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve Macron'a "Filistin halkının en temel haklarına ve kendi topraklarındaki varlıklarına yönelik varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kaldığı bir dönemdeki" öncülüğünden dolayı teşekkür etti.

Abbas, Filistin Konferansı öncesi Filistin yönetiminin meselenin çözümüne ilişkin vizyonunu, taahhütlerini ve beklentilerini sıraladı.

Filistin meselesinin çözümünde "üstümüze düşen sorumlulukları yapmaya kararlıyız" diyen Abbas, uluslararası toplumun ve İsrail'in de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini umduğunu kaydetti.

Gazze'de bir an evvel ateşkesin sağlanması, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Abbas, Filistin devletinin "Arap ve uluslararası destekle Gazze'nin yönetim ve güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu" ve "Hamas'ın artık Gazze'yi yönetmeyeceğini, silahlarını ve askeri yeteneğini Filistin güvenlik güçlerine devretmesi gerektiğini" belirtti.

Abbas ayrıca, "Filistin halkına koruma sağlaması ve kalıcı ateşkesi denetlemesi için BM Güvenlik Konseyinin yetkisi ile Arap ve uluslararası güçlerden oluşacak bir istikrar/koruma misyonunun konuşlandırılmasına" da hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan işgal altındaki topraklarda "İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin" derhal sonlandırılmasını isteyen Abbas, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yaptırımlar dahil caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen Filistin devleti çağrısını yineledi.