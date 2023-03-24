Macron eylemlere rağmen geri adım atmıyor: Reform süreci ilerleyecek

Fransa sokaklarında eylemler devam ederken, Macron emeklilik reformundan geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı, sokaklardaki yüksek tansiyon nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles'ın Fransa ziyaretini ertelemesini istedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolara rağmen geri adım atmamaya kararlı. Fransa Demokratik Emek Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger'in emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkartılmasını öngören reformu altı aylığına askıya alma çağrısına olumsuz yanıt veren Macron, reformları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, "İlerlemeye devam edeceğiz. Fransa yerinde sayamaz" diye konuştu. Macron, sokaklarda polisle eylemciler arasında yaşanan çatışmalara atıfla, "Şiddete boyun eğmeyeceğiz. Şiddeti en güçlü biçimde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, meclis baypas edilerek hayata geçirilen emeklilik düzenlemesinde sürecin devam edeceğinin de altını çizdi. Düzenleme, Fransız Anayasa Konseyi tarafından değerlendirilme aşamasında.

450'den fazla gözaltı

Ülke çapında sendikaların çağrısıyla Aksiyon Günü çerçevesinde devam eden gösterilerde Perşembe günü yer yer polisle eylemciler arasında sert çatışmalar yaşandı. 450'den fazla eylemcinin gözaltına alındığı, 441 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Paris etrafında 900'den fazla noktada ateş yakılırken, bazı anarşist gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Bordeaux'nun güneybatısında eylemcilerin belediye binasının ahşap girişini ateşe verdiği, Rennes, Nantes ve Toulouse gibi şehirlerde de çatışmalar olduğu kaydedildi.

Charles'ın ziyareti ertelendi

Sokaklarda dinmeyen gerginlik nedeniyle Macron'un İngiltere Kralı III. Charles'tan planlanan Fransa ziyaretini ertelemesini istediği belirtildi. Bir İngiliz hükümet sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Cuma günü yapılan görüşmede önümüzdeki Salı için yapılan grev çağrıları nedeniyle III. Charles'ın ziyaretini ertelemesini talep ettiğini kaydetti. Buckingham Sarayı'ndan bir kaynak, Charles'ın iptal endeniyle yaşadığı hayalkırıklığını ifade ederek, "Kral ve kraliçe bu ziyareti elbette iple çekiyordu" diye konuştu. Kaynak, İngiltere Başbakanı'nın Macron'la yaptığı görüşme sonrası krala ziyareti ertelemesi önerisini ilettiğini, kralın da öneriyi anlayışla karşılayarak kabul ettiğini belirtti.

Fransa-İngiltere arasındaki dostane ilişkilerin altının çizilmesi amacıyla düzenlenecek olan ziyaret, Charles'ın kraliyet tacını giydiğinden bu yana yaptığı ilk yurt dışı ziyareti olacaktı. İngiltere Kralı'nın Pazartesi günü Paris'te Senatoya hitap ettikten ve Versailles Sarayı'nda bir resmi yemeğe katıldıktan sonra, Bordeaux belediye binasını ziyaret etmesi bekleniyordu.

Charles'ın Avrupa turunun ikinci ayağı olan Almanya ziyaretinin ise planlandığı gibi Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters,AFP/SÖ,EC