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Macron, erken genel seçimde istifa etmeyeceğini söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın AP seçimlerinde birinci olmasının ardından düzenlenecek erken genel seçimde istifa etmeyeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı almasının ardından 30 Haziran-7 Temmuz'da düzenleneceğini duyurduğu erken genel seçimde "sonuç ne olursa olsun" istifa etmeyeceğini söyledi.

Macron, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta erken genel seçim kararına neden gerek duyduğunu açıklamaya çalıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin genel seçimlerde de zafer kazanması ihtimalinde istifası talep edilirse bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Macron, "Anayasayı yazan RN değil. Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir. Bu, benim için soyut bir konu." ifadelerini kullandı.

Macron, "siyasetin bir dinamik olduğunu" ve anketlerine inanmadığını söyleyerek, "Her bir seçim bölgesi için alınan sonuçlara AP seçimlerinde alınan sonuçların ışığında bakmamalıyız." dedi.

Parlamentoyu feshetme kararına ilişkin Macron, "Bu, ülkenin iyiliği için doğru karardı." diyerek, "sadece Fransa'yı düşündüğünü" savundu.

"Fesih en net, en radikal ve en güçlü jesttir. Fransız halkına duyulan büyük güvenin jestidir." diyen Macron, erken seçim kararını "durumu açıklığa kavuşturmak için" aldığını belirtti.

Macron, Fransız halkına "korkma ve oy kullanmaya git" çağrısı yaptı.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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