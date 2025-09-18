Macron, DSÖ'ye Tam Destek Verme Sözü Verdi

Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına tam destek vermeye devam edeceğini belirtti. Macron, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile yaptığı görüşmede ülkesi ile DSÖ arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u başkent Paris'te kabul etti.

Macron, görüşmede Fransa'nın DSÖ'nün yanında olduğunu ve ülkesi ile DSÖ arasındaki güçlü işbirliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin DSÖ'nün çalışmalarına tam destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Macron ve Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin farklı kriz noktalarındaki çalışmalarını ve küresel sağlık mimarisinin reform edilmesi gerektiğini ele aldı.

Ghebreyesus, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Macron'a kabulü ve Fransa'ya da DSÖ'ye her zaman verdiği destek için teşekkür eden Ghebreyesus, Fransa ile işbirliklerinin süreceğini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün reformları ve daha verimli bir küresel sağlık mimarisine duyulan ihtiyacı da ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
