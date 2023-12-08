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Macron, Draghi'yi AB Komisyonu Başkanlığına aday göstermeyi planlıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına aday göstermeyi istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi 2024'teki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına aday göstermeyi istediği bildirildi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın, Brüksel ve Paris'teki diplomatik kaynaklarına dayandırdığı "Macron'un Avrupa'yı kurtarma planı" başlıklı haberinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Draghi'yi Avrupa'da "egemenlikçiler" diye anılan aşırı sağ çevrelerin yükselişini durdurabilecek figür olarak gördüğü belirtildi.

Macron'un bu nedenle Draghi'nin AP seçimlerinden sonra Ursula von der Leyen'in yerine AB Komisyonu Başkanlığına geçmesine yönelik fikrini Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştüğü ifade edildi.

Emmanuel Macron'un 4,5 yıl önce de dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşıp AB Komisyonu Başkanlığı için von der Leyen'in ismini gündeme getirerek "iktidarı belirleyen bir rol oynadığı" ve "şimdi yine aynı rolü oynamak istediği" vurgulandı.

Von der Leyen'in de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine gelebileceği kaydedildi.

Tajani'den Ursula von der Leyen çıkışı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Avrupa Halk Partisine (EPP) mensup Forza Italia Partisinin lideri Antonio Tajani ise yaptığı açıklamada, "Anlaşmalar, komisyon başkanının yeni AP seçim sonuçları dikkate alınarak belirleneceğini öngörüyor. Biz, EPP olarak kongremizi şubatta Bükreş'te yapacağız ve Ursula von der Leyen'in adaylığını onaylayacağımıza inanıyorum. Avrupa vatandaşlarının tercihine göre karar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının Draghi'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ise eski İtalya Başbakanı'nın AB Komisyonu Başkanlığıyla ilgilenmediği belirtildi.

Draghi de daha önce kendisini bu rol için uygun görmediğini kaydetmişti.

Mario Draghi, 2011-2019 yıllarında AMB Başkanlığı, 2021-2022 yıllarında da İtalya Başbakanlığı yapmıştı.

AB'nin siyasi geleceğinin şekilleneceği AP seçimleri, 6-9 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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