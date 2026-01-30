Haberler

Macron'dan Suriye hükümeti ile YPG arasındaki mutabakata "destek" açıklaması

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG ile Şam yönetimi arasında varılan ateşkes ve entegrasyon mutabakatını destekleyeceklerini açıkladı. Macron, Suriye'nin istikrarı ve barışı için çalışacaklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında bugün varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatın uygulanmasını destekleyeceklerini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, egemen, birleşik, istikrarlı, barış içinde, halkın tamamına saygı duyan ve terörle mücadeleye dahil olan bir Suriye'yi desteklediğini ifade etti.

Bu sabah varılan kapsamlı anlaşmadan ötürü taraflara tebriklerini ileten Macron, bu mutabakatın, kalıcı bir ateşkes ve terör örgütü YPG'nin "barışçıl bir şekilde entegrasyonunu" sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, mutabakata ilişkin "Fransa, tamamen uygulanmasını destekleyecek. Fransa, ortaklarıyla birlikte Suriye ve Suriye halkının istikrar, adalet ve yeniden inşası sürecinde desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
