Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macron'dan Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumlara "parodi" yorumu

Güncel Haberler

Macron'dan Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumlara 'parodi' yorumu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde anons edilen referandumları "parodi" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde anons edilen referandumları "parodi" olarak nitelendirdi.

Fransız basınında yer alan habere göre Macron, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki 4 bölgede referandum yapılacağının duyurulmasını "bir parodi" olarak nitelendirerek, bu referandumların hiçbir hukuki sonucu bulunmayacağına değindi.

Macron, "Rusya tarafından anons edilen şeyin bir parodi olduğunu düşünüyorum. Gerçekte olan tek şey, Rusya tarafından karar verilen savaş, Ukrayna direnişi ve savaşın sona ermesini istememiz." dedi.

Olayı, ek bir provokasyon olarak nitelendiren Macron, "Savaşı tanımış, bombardımanlara maruz kalmış bölgelerde referandum organize etme fikri bile, sinizmin imzası." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Ukrayna Fransa Rusya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title