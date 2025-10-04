Macron'dan Trump'ın Gazze Ateşkes Planına Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasını, "barışa doğru ilerlemek için belirleyici fırsat" olarak nitelendirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamas'ın Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Tüm esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'de ateşkes sağlanmasının mümkün olduğunu belirten Macron, "Hamas'ın taahhüdü beklemeksizin yerine getirilmeli. Barışa doğru ilerlemek için artık belirleyici bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını kaydederek Trump ve ekibine barıştan yana çabalarından ötürü teşekkür etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hamas'ın Trump'ın ateşkes planına verdiği yanıtın, Gazze'de savaşın sona ermesine yaklaşmak ve esirlerin tamamının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Tüm taraflara vakit kaybetmeden bu planın şartlarını yerine getirmesi çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın, Mısırlı, Katarlı ve Türk arabulucuların çabalarından ve Trump'ın barıştan yana taahhüdünden dolayı memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Gazze'deki krizden çıkmak ve Trump'ın ateşkes planı ve New York Bildirgesi'ne dayalı Orta Doğu'da kalıcı barış dinamiğini yeniden başlatmak için ABD, İsrail hükümeti, Filistin yönetimi, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam etmeye hazır olduğu vurgulandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.