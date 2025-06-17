Macron'dan Trump'a İran Uyarısı: Rejim Değişikliği Kaos Getirir

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail-İran savaşına ilişkin olarak yaptığı açıklamada İran'daki rejimi değiştirmeye yönelik her türlü girişimin "kaosla" sonuçlanacağı uyarısında bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın dünden bugüne İran'a ilişkin fikrinin değiştiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini liderini "şimdilik" öldürmeyeceğini söylemesinden kısa bir süre sonra Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde konuştu.

Macron, ABD'nin müttefiki İsrail'in ezeli düşmanına ateş püskürdüğü bir ortamda İran'daki rejimi değiştirmeye yönelik her türlü girişimin "kaosla" sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

"Muhtemelen dünden bu yana Trump'ın İran ile ilgili görüşlerinde bir değişiklik oldu" diyen Macron bu değişiklikten kendisinin sorumlu olmadığını ve İran ile müzakerelere geri dönmeleri gerektiğine inandığını belirtti.