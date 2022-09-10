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Macron'dan "tarım ve gıda egemenliği"ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı

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Macron'dan 'tarım ve gıda egemenliği'ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu yaparak Fransız ürünlerini tüketme ve satın alma çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna- Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu yaparak Fransız ürünlerini tüketme ve satın alma çağrısında bulundu.

BFMTV'nin haberine göre, Macron, Outarville kentindeki açık hava tarım festivalinde konuştu.

Macron, Ukrayna- Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasının en büyük mücadele olduğuna değinerek vatandaşları Fransız menşeli ürünleri tüketmeye ve satın almaya çağırdı.

"Herkesin seferberliğini gerektiren, zor, ciddi ve kendine özgü bir zamandan geçiyoruz." diyen Macron, tarım ve gıda egemenliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Macron, Rusya ve Belarus'tan gelen gübre gibi tarımsal ürünlere bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra Moskova için "savaşta silah olan" artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın da gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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