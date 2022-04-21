Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı - Haberler

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Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki durumun giderek kötüleştiğini ve 10 binlerce insanın kentte mahsur kaldığını belirtti.

Emmanuel Macron, "Bir kez daha Rusya'yı uluslararası insani hukuka saygı duymaya, kent sakinlerinin kentten ayrılmasına ve insani yardımın kente girmesine müsaade etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Emmanuel Macron, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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