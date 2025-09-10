Macron'dan Rus İHA'larına Sert Tepki: 'İhlal Kabul Edilemez'

Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Macron, bu durumu en güçlü şekilde kınayarak, Rusya'nın tırmandırmayı durdurması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısı sırasında Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlali kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu ihlali "en güçlü şekilde kınadığını" vurgulayan Macron, Rusya'nın "pervasızca sürdürdüğü tırmandırmayı durdurması" gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Macron, Polonya halkı ve hükümeti ile dayanışma mesajı vererek, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğini ve NATO müttefiklerinin güvenliğinden ödün vermeyeceklerini kaydetti.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
