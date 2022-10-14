Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'ya doğal gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulması fikrini ortaya atan Rusya lideri Putin'in bu önerisini anlamsız buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'ya doğal gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulması fikrini ortaya atan Rusya lideri Putin'in bu önerisini anlamsız buldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de Avrupa'ya yönelik bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulması önerisihakkında görüş bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha fazla Rus gazının ithal edilebilmesine imkan tanıyan yeni altyapılar oluşturmanın hiçbir mantığı yok" denildi.

Bundan birkaç ay öncesine kadar Avrupa'nın ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 40'ının Rusya'dan geldiğini, ancak şu an bu oranın yüzde 7,5'a düştüğünü belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Muhtemelen daha da düşecek" diye ekledi.

Açıklamada "Rusya ve Türkiye daha fazla gaz ihraç etmeye karar verebilirler. Ama bu, Avrupa Birliği'ne olamaz" denildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği'nin "egemenliğine, bağımlılığını azaltmaya ve iklim geçişine" dair taahhütleri olduğunu ifade etti.

Putin'in Türkiye önerisi

Putin, Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulmasına yönelik önerisini, dün Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti.

Rusya lideri "Birlikte kuracağımız bu merkez, sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için "en güvenilir güzergah" olduğunu gösterdiğini belirten Rusya lideri, "Diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz" demişti.

Rusya, Avrupa'ya yönelik gaz tedariki için geçen ayki patlamalarda hasar gören Kuzey Akım boru hatlarının dışında bir güzergah arayışında. Putin, önceki gün Moskova Enerji Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kuzey Akım boru hatlarında kaybolan gazı, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e aktarabilir ve böylece, Avrupa için en büyük gaz dağıtım merkezini Türkiye'de oluşturarak burayı doğal gaz arzımızın ana rotası haline getirebiliriz" açıklamasında bulunmuştu.