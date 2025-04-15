Macron'dan Netanyahu'ya İnsani Yardım Çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazzeli sivillerin çilesi sona ermeli" dedi. Macron, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazzeli sivillerin çektiği acılara mutlaka son verilmesi gerektiğini" dile getirerek rehinelerin eve dönüşünün ancak bir ateşkes ile mümkün olacağını belirtti. Netanyahu ile görüşmesi sonrasında X hesabından yayınladığı mesajında, "Gazzeli sivillerin yaşadığı çile sona ermeli" ifadelerini kullanan Macron, Netanyahu'yu, Filistin topraklarına her türlü insani yardımın geçişine izin vermeye çağırdı.

Netanyahu ile görüşmesinde Fransa'nın önceliğinin hala "Hamas'ın silahsızlandırılması ve tüm rehinelerin serbest kalması" olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Macron, ancak bir ateşkese varılmasını ve nihayetinde iki devletli çözümün ele alınmasını umduğunu da belirtti.

Emmanuel Macron geçen hafta yaptığı açıklamada Fransa'nın Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyabileceğini söylemişti. Geçen yıl İspanya, İrlanda ve Norveç, İsrail'i iki devletli çözüme zorlama hedefiyle Filistin'i resmen tanımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) haftalardır insani yardımların girişine izin verilmeyen Gazze'de durumun kontrolden çıktığı uyarısında bulunmuştu.

Hamas ateşkes teklifine 48 saat içinde yanıt verecek

Hamas ise İsrail'in 45 günlük ateşkes teklifine 48 saat içinde yanıt vereceklerini bildirdi. İsrail söz konusu ateşkes için Hamas'tan, hayatta olan 10 İsrailli rehinenin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor ve bunun karşılığında İsrail cezaevlerinde bulunan bin 231 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı ve Gazze Şeridi'ne insani yarımların girişine izin vermeyi taahhüt ediyor.

İsrail ayrıca, Hamas dahil Gazze Şeridi'ndeki tüm grupların silahsızlandırılması halinde savaşın sona ereceğini duyurdu. Hamas ise silah bırakma konusunun kendileri için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ve bunu kabul edemeyeceğini dile getiriyor.

AFP / MUK,ET

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