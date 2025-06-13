Macron'dan İsrail ve İran Açıklaması

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Macron, İran'ın nükleer programını kınadıklarını belirterek, tüm tarafları gerilimi düşürmeye çağırdı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin, "Fransa, İran'ın devam eden nükleer programını defalarca kınamış ve buna karşılık olarak tüm uygun diplomatik tedbirleri almıştır. Bu bağlamda Fransa, İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını teyit eder" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Macron, şunları kaydetti:

"Fransa, İran'ın devam eden nükleer programını defalarca kınamış ve buna karşılık olarak tüm uygun diplomatik tedbirleri almıştır. Bu bağlamda Fransa, İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını teyit eder. Tüm bölgenin istikrarını tehlikeye atmamak için tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi düşürmeye çağırıyorum.

İsrail'in İran'a ve nükleer programına yönelik saldırılarının ardından bu sabah Milli Savunma ve Güvenlik Kurulu'nu topladım. Vatandaşlarımızın ve bölgedeki diplomatik ve askeri misyonlarımızın korunması için gerekli tüm adımlar atılacaktır. Ulusal topraklarımızın ve yurttaşlarımızın korunmasını sağlamak üzere de tüm tedbirler uygulanacaktır.

Fransa, Yakın ve Orta Doğu'da gerilimin tırmanmaması için tüm ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazırdır. Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Almanya Şansölyesi, İngiltere Başbakanı ve ABD Başkanı ile görüştüm. Bölgedeki herkes için barış ve güvenlik, yol gösterici ilkemiz olmaya devam etmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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