Macron'dan İran ve Katar ile ilgili önemli açıklamalar

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Katar ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti ve gerilimin azaltılması için müzakere yollarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası Katar ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın kendi topraklarında vurduğu Katar'a Fransa'nın dayanışmasını ifade ediyorum. Ülke yetkilileri ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halindeyim." açıklamasını yaptı.

Tüm taraflara gerilimi azaltma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulunan Macron, "Kaos sarmalının sona ermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'dan Hürmüz Boğazı vurgusu

Bu arada Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Macron, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Macron, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının "yasal temeli olmadığını" ifade ederek, Fransa'nın amacının İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu, ancak sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede gerilimin tırmanmasının belirgin bir şekilde risk taşıdığına işaret eden Macron, "Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ekonomide büyük etki ve tepkilere neden olabilir." vurgusu yaptı.

Macron, İran'da rejim değişikliği olacaksa bunun halkın iradesiyle olması gerektiğini ifade etti.

Store da Gazze dahil çatışmaların askeri yolla çözülemeyeceğini belirtti.

Macron'un Norveç ziyareti kapsamında iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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