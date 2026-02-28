ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Devam Eden Gerginlik Herkes İçin Tehlikeli"

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Devam eden gerginlik herkes için tehlikelidir. Bu gerginlik sona ermelidir. İran rejimi, nükleer ve balistik programlarını ve bölgedeki istikrarsızlık faaliyetlerini sona erdirmek için müzakerelere katılmaktan başka yolunun olmadığını anlamalıdır. Bu, Orta Doğu'da herkesin güvenliği için kesinlikle gereklidir" dedi. Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD, İsrail ve İran arasında çıkan savaş, uluslararası barış ve güvenlik için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu kritik anda, ulusal topraklarımızın, vatandaşlarımızın ve Orta Doğu'daki çıkarlarımızın güvenliğini sağlamak için her türlü önlem alınmaktadır. Fransa, en yakın ortaklarının talebi halinde, onları korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye hazırdır."

Devam eden gerginlik herkes için tehlikelidir. Bu gerginlik sona ermelidir. İran rejimi, nükleer ve balistik programlarını ve bölgedeki istikrarsızlık faaliyetlerini sona erdirmek için müzakerelere katılmaktan başka yolunun olmadığını anlamalıdır. Bu, Orta Doğu'da herkesin güvenliği için kesinlikle gereklidir.

İran halkı da geleceğini özgür bir şekilde inşa edebilmelidir. İslam rejimi tarafından yapılan katliamlar, onu geçersiz kılmakta ve halkın sesinin geri verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. İlkelerine sadık ve uluslararası sorumluluklarının bilincinde olan Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etmektedir. Orta Doğu'daki Avrupalı ortaklarımız ve dostlarımızla yakın temastayım."

Kaynak: ANKA