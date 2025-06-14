Macron'dan İran'a Diplomatik Çağrı: Müzelere Dönün

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, rehin tutulan Fransız vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti ve anlaşmaya varmanın gerilimi azaltmanın tek yolu olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı bir an önce müzakere masasına dönmeye davet ettim. Zira gerilimin azaltılmasının tek geçerli yolu bir anlaşmaya varmaktan geçmektedir. Fransa, bu hedefe ulaşmak için üzerine düşeni yapmaya ve tüm çabalarını seferber etmeye hazırdır" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Macron, İran tarafından rejimi tarafından üç yılı aşkın süredir rehin tutulan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in derhal serbest bırakılması talep etti.

X hesabından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Macron şunları ifade etti:

"Kısa süre önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdim. İlk mesajımda, üç yılı aşkın süredir İran rejimi tarafından kabul edilemez koşullarda rehin tutulan yurttaşlarımız Cecile Kohler ve Jacques Paris'in derhal serbest bırakılmasını talep ettim.

Bölge genelindeki ciddi istikrarsızlık riski karşısında, İran ve çevre bölgelerdeki diplomatik tesislerimizin ve vatandaşlarımızın hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini vurguladım. Ayrıca, gerilimin tırmanmasını önlemek için azami itidal çağrısında bulundum.

İran'ın nükleer programı ciddi bir meseledir ve bu sorun ancak müzakereler yoluyla çözülebilir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı bir an önce müzakere masasına dönmeye davet ettim. Zira gerilimin azaltılmasının tek geçerli yolu bir anlaşmaya varmaktan geçmektedir. Fransa, bu hedefe ulaşmak için üzerine düşeni yapmaya ve tüm çabalarını seferber etmeye hazırdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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