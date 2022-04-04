Macron'dan "İlk ve Son" Seçim Mitingi - Haberler

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Macron'dan "İlk ve Son" Seçim Mitingi

DailyMotion.com - Güncel
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Fransa'da 10 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk ve tek mitingini, Paris yakınlarında La Defense Arena'da yaptı.

Fransa'da 10 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk ve tek mitingini, Paris yakınlarında La Defense Arena'da yaptı

DailyMotion.com / Güncel

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Nisan, Güncel, Haberler

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