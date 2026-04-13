Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron:  "Hürmüz Boğazı İçin İngiltere ile Birlikte Çok Uluslu Misyona Katkı Sunacak Ülkelerle Konferans Düzenleyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla Birleşik Krallık ile konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Krizden çıkış için güçlü bir anlaşmaya vurgu yaptı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Hürmüz Boğazı'na ilişkin önümüzdeki günlerde Birleşik Krallık ile birlikte, boğazda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan barışçıl çok uluslu bir misyona katkı sunmaya hazır ülkelerle bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından bölgede ortaya çıkan krizin ancak güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmayla çözülebileceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, şu ifadeleri kullandı:

" Orta Doğu'daki çatışmaya diplomatik yollarla hızlı bir şekilde güçlü ve kalıcı bir çözüm bulunması için hiçbir çabadan kaçınılmamalıdır. Böylesi bir çözüm, herkesin barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesini sağlayacak sağlam bir çerçeve sunmalıdır."

Bu doğrultuda, temel tüm meseleler kalıcı çözümlerle ele alınmalıdır. Buna İran'ın nükleer ve balistik faaliyetleri, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve kesintisiz seyrüseferin mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlanması ve Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde yeniden barış yoluna dönmesinin sağlanması dahildir.

Fransa, çatışmanın ilk gününden bu yana yaptığı gibi üzerine düşeni tam olarak yerine getirmeye hazırdır.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak ise önümüzdeki günlerde Birleşik Krallık ile birlikte, boğazda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan barışçıl çok uluslu bir misyona katkı sunmaya hazır ülkelerle bir konferans düzenleyeceğiz. Çatışmanın taraflarından ayrı, tamamen savunma amaçlı olan bu misyon, koşullar elverdiği anda konuşlandırılmak üzere planlanmaktadır."

Kaynak: ANKA
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Bu ihmal değil cinayet! Hastalara damardan antifirizli su verilmiş
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi

Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi