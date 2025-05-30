Macron'dan Gazze İçin Sert AB Tavrı Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki koşullarda önümüzdeki günlerde iyileşme kaydedilmemesi halinde AB'yi İsrail'e karşı sert tutum almaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki durumun kısa süre içinde düzelme göstermemesi halinde Avrupa'nın İsrail'e karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Resmi bir ziyaret için gittiği Singapur'da konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, "Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde insani durumun düzelmesi yönündeki taleplere karşılık verilmemesi halinde ortak duruşun sertleşmesi şart" ifadelerini kullandı. Macron, bu bağlamda yaptırımlarında gündeme gelebileceğini vurgulayarak bundan sonra İsrail hükümetinin tutumunun belirleyici olacağını ifade etti. Macron öte yandan İsrail hükümetinin tutumunu değiştireceği ve sonunda insani bir çözüm bulanacağına dair hala umudu olduğunu aktardı.

"Ortaklık anlaşmaları gözden geçirilmeli"

Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından uyulması şart olan uygulamaların, İsrail tarafından şu dönem yerine getirilmediğini ve bu sebepten dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlükte olan ortaklık anlaşmasını gözden geçirmesi gerektiğini yineledi.

Çok sayıda AB ülkesi, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun olağanüstü kötüleşmesi nedeniyle, geçen hafta İsrail ile iş birliği anlaşmalarını gözden geçirme kararı almıştı. Buna gerekçe olarak en başta, İsrail'in haftalardan bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatını engellemesi gösteriliyor. AB ile İsrail arasındaki anlaşmanın ikinci maddesi, taraflar arasındaki ilişkilerin insan haklarına ve demokratik ilkelere saygıya dayanması gerektiğini belirtiyor.

Uluslararası konferans ve Filistin devleti için koşullar

Fransa, Suudi Arabistan ile birlikte Haziran ortasında Ortadoğu'da iki devletli çözüm üzerine uluslararası bir konferansa başkanlık edecek. İki devletli çözüm önerisi, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor.

Macron, Fransa'nın bugün itibarıyla bağımsız bir Filistin devletini tanıyıp tanımayacağını açıkça belirtmezken belirli koşullar altında "bir Filistin devletinin kurulmasının sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda siyasi bir zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Emmanuel Macron, bunun için gerekli şartların başında Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını, İslamcı örgütün silahsızlandırılmasını ve Filistin'de kurulacak yönetimde yer almamasının geldiğini kaydetti. Fransız lider ayrıca Filistin Özerk Yönetimi'nin de reformdan geçirilmesi, İsrail'in tanınması ve güvenlik içinde yaşama hakkı ile bölgede bir güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini de vurguladı.

AFP,dpa / ETO,ET

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