Macron'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Macron, yeniden ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

PARİS, 31 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Macron, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Netanyahu ile görüşmesi sırasında yeniden ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için Gazze'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Macron, "Arap ülkelerinin yeniden inşa planı ve iki devletli çözüm temelinde iki halka da barış ve güvenlik getirecek siyasi çerçevenin oluşturulması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Macron "zorla yerinden etme veya ilhak girişimlerinin bu vizyonla bağdaşmayacağını" da vurguladı.

Macron tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınmasının Fransa'nın öncelikleri arasında olduğunu yineledi.

İsrail'i Lübnan sınırında da ateşkese riayet etmeye çağıran Macron, "Bu çağrı tüm taraflar için geçerli" ifadelerini kullandı.

Macron, Lübnan'ın egemenliğinin tam olarak tesis edilebilmesi için izleme mekanizmasının güçlendirilmesi, bunun için de İsrail'in "Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin" gerekli olduğunu sözlerine ekledi.