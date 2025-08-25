Macron'dan Gazze'deki Saldırılara Sert Tepki: 'Kabul Edilemez'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüklerini ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını duyurdu.

"Bir nüfusu açlığa mahkum etmek derhal durdurulması gereken bir suçtur." ifadesini kullanan Macron, gazetecilerin ve sivillerin öldürüldüğü İsrail saldırılarına da tepki gösterdi.

Macron, "Bu sabah, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği yeni saldırılar çok sayıda sivilin ve gazetecinin ölümüne neden oldu. Bu kabul edilemez, siviller ve gazeteciler her koşulda korunmalıdır. Medya, çatışmanın gerçekliğini yansıtmak için görevlerini özgürce ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmelidir. İnsani yardımlar (Gazze'ye) girebilmelidir. İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalıcı ateşkes çağrısını yineleyen Macron, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ilişkin 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansı için Katar ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.