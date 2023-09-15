Macron'dan Erdoğan'ın 'hani gelecektin' paylaşımı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'ndeki temaslarının yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayaküstü "Hani gelecektin, gelmedin" ifadeleriyle takılmasına yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün akşam paylaştığı G20 Zirvesi'ndeki temaslarının yer aldığı derleme videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayaküstü esprili bir dille takılmasına yer verdi. Videonun o bölümünde Macron'un "Libya konusunu yeniden konuşabilirsek çok sevinirim" sözü üzerine Erdoğan, Fransız lidere "Hani gelecektin, gelmedin" diye sorduğu, Macron'un ise "Gelecektim ancak yoktunuz" diye yanıtladığı görülüyor. Erdoğan ise "Gel tabi gel. Anlaştık mı?" sözlerine Macron "Evet geleceğim" diyerek karşılık veriyor.