Macron'dan "Avrupa Siyasi Topluluğu" Önerisi
DailyMotion.com - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına Avrupa halklarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye yetmeyeceğini ve AB'yi reforme etmek gerektiğini belirterek, "Avrupa Anlaşmaları'nın çağın gereklerine uyarlanmasını ve Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurulmasını öneriyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına Avrupa halklarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye yetmeyeceğini ve AB'yi reforme etmek gerektiğini belirterek, "Avrupa Anlaşmaları'nın çağın gereklerine uyarlanmasını ve Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurulmasını öneriyorum" dedi
DailyMotion.com / Güncel