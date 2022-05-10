Macron'dan "Avrupa Siyasi Topluluğu" Önerisi - Haberler

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Macron'dan "Avrupa Siyasi Topluluğu" Önerisi

DailyMotion.com - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına Avrupa halklarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye yetmeyeceğini ve AB'yi reforme etmek gerektiğini belirterek, "Avrupa Anlaşmaları'nın çağın gereklerine uyarlanmasını ve Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurulmasını öneriyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına Avrupa halklarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye yetmeyeceğini ve AB'yi reforme etmek gerektiğini belirterek, "Avrupa Anlaşmaları'nın çağın gereklerine uyarlanmasını ve Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurulmasını öneriyorum" dedi

DailyMotion.com / Güncel

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Haberler

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