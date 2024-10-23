Macron'dan Ankara'daki Terör Saldırısına Kınama
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Ankara'yı vuran terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Macron, "Ankara'yı vuran terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" dedi.