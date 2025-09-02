Macron'dan ABD'ye Filistinli Yetkililere Vize Yasağına Tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmayı planlayan Filistinli yetkililere vize vermemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, telefonda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü aktardı.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın, ABD'nin New York eyaletinde 22 Eylül'de 2 devletli çözümle ilgili düzenlenecek konferansa eş başkanlık yapacağını hatırlatan Macron, "ABD'nin, Filistinli yetkililere vize vermeme kararı kabul edilemez. Bu uygulamadan geri dönülmesini ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistin'in temsilinin sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, iki devletli çözüme en geniş uluslararası katkıyı bir araya toplamayı hedeflediklerini belirterek, yalnızca bu çözümün Filistinlilerin ve İsraillilerin beklentilerini karşılayabileceğini vurguladı.

Bunun, kalıcı bir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, Gazze halkına büyük miktarda insani yardımın ulaştırılması ve bölgede "istikrar misyonu konuşlandırılmasıyla" mümkün olacağını savunan Macron, şunları kaydetti:

"Sonrasında Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de yönetimden tamamen dışlanması, Filistin yönetiminin reforme edilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamen yeniden inşa edilmesi için çalışacağız. Herhangi bir saldırı, ilhak ve halkın yerinden edilme girişimi, Veliaht Prensi ile birlikte oluşturduğumuz dinamiği durduramayacak. Birçok ortak buna dahil oldu."

Macron, 22 Eylül'deki konferansı, Orta Doğu'da herkes için barış ve güvenlik adına bir dönüm noktası haline getirmeye çağırdı.