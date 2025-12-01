Haberler

Macron, Çin Ziyareti ile Stratejik İletişimi Güçlendirmeyi Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı tartışmalarının yoğunlaştığı dönemde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyarette ikili ilişkiler ve uluslararası kriz konuları ele alınacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planına Avrupa'da itirazların yükseldiği ve Çin ile Avrupa arasında ekonomik kaynaklı gerilimlerin arttığı bir dönemde Çin'e ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle, 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Ziyarette Şi ve Macron'un Çin-Fransa ilişkilerini yeni koşullarda birlikte geliştirmek üzere görüşmeler yapacağını kaydeden Sözcü Lin, iki liderin uluslararası ve bölgesel kriz konularında da görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Lin, Macron'un ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ve Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile de görüşeceğini aktardı.

Ziyaretin Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 2024'te, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılında Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olduğunu ifade eden Çinli Sözcü, şunları kaydetti:

"Kargaşalarla dolu ilerleyen uluslararası ortamda Çin, bu ziyareti fırsat olarak görerek, Fransa ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, pragmatik işbirliğini derinleştirmeye, daha yakın çok taraflı eşgüdüm kurarak Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerleme sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazırdır."

Ukrayna konusunda Avrupa kritik eşikte

Ziyaret, Elysee Sarayı tarafından daha önce duyurmuş, Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu.

Fransız lider, ziyaretinde başkent Pekin'in yanı sıra ve Çin'in güneybatı eyaleti Sıçuan'ın merkezi Çıngdu şehrinde temaslarda bulunacak.

Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planına Avrupa'dan itirazların yükseldiği ve Avrupa ülkelerinin kendilerini dışlayan plana nasıl bir yanıt verilmesini gerektiğini tartıştığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Öte yandan ziyaret, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Hollanda hükümetinin çip üreticisi Nexperia'ya el koyması ve Çin'in buna karşı getirdiği ihracat kontrolleri gibi ekonomik kaynaklı gerilimlerin arttığı bir döneme denk geliyor.

Macron, Çin'e 2023'te yaptığı ziyarette, Avrupa'nın ABD'nin vassalı olmadığı, Çin'e karşı kendi siyasetini izlemesi gerektiği mesajını vererek "stratejik özerklik" vurgusu yapmıştı. Avrupa'nın Başkan Trump'ın ikinci iktidar döneminde, başta Ukrayna krizi olmak üzere, müttefiklerini geri plana iten politikalarının baskısını hissettiği bir döneme denk gelen bu ziyarette de benzer içerikteki mesajlar öne çıkabilir.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.