Macron: Çin ile Ekonomi, Ticaret ve Kültürde İşbirliğini Güçlendirmek İstiyoruz

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Perşembe günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Zhao, iki devlet başkanının üzerinde anlaşmaya vardığı stratejik uzlaşmayı uygulamak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini aktif şekilde desteklemek, ayrıca uluslararası ve bölgesel önemli konularda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek için Fransa ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Zhao, Çin ve Fransa meclislerinin yasamaya ilişkin deneyimleri paylaşmak, kültürel etkileşimi desteklemek ve Çin-Fransa ilişkilerine verilen halk desteğini pekiştirmek için temas mekanizmasını düzenli olarak kullanmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fransa'nın Çin ile ilişkileri bağımsız olarak ilerletmekte kararlı olduğunu, ayrıca ekonomi, ticaret ve kültür alanları ile yasama organları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.