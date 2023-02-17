Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın kendine yetebilmesi için yatırımlarını savunma alanına yoğunlaştırması ve kendi topraklarında üretimi hızlandırması çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın kendine yetebilmesi için yatırımlarını savunma alanına yoğunlaştırması ve kendi topraklarında üretimi hızlandırması çağrısı yaptı.

Macron, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yeni dünya düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başka ülkelerin katılımına sıcak baktığını belirten Macron, her ülkenin önceliğinin farklı olabileceğine bu nedenle konseyin yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, Rusya'yı kastederek BMGK'de bir ülkenin itirazıyla önemli kararların hayata geçirilmesinin engellendiğini söyledi.

Rusya savaşı emperyalist dürtüyle başlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı ve milletini hiçe sayarak neokolonyal ve emperyalist dürtüyle savaş başlattığını belirten Macron, Rusya'nın Ukrayna'da sistematik bir savaş suçu işlediğini aktardı.

Macron, Rusya'nın savaşı başlatarak dünyada ayrıca ham madde ve gıda krizine yol açtığını aktararak,"Eğer daimi bir dünya düzeni ve kalıcı barış istiyorsak, Rusya'nın bu savaşı kazanmasına müsaade etmememiz gerekir." dedi.

Ukrayna'nın direnişinin, Rusya'nın saldırılarını başarısızlığa uğrattığını ifade eden Macron, bunun ayrıca Rusya'nın, askeri planının, sömürgeci mantalitesinin, geleceği görme kabiliyetinin ve dünyada yeni bir otorite olma arzusunun başarısızlığa uğradığını gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

Macron, Rusya'nın başarısızlığa uğratılması ve savaşı kazanmaması gerektiğini söyleyerek, barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil Afrika başta olmak üzere birçok yerde etkili olmaya çalıştığını ileri süren Macron, Rus destekli paralı asker grubu Wagner'in Afrika'da suç örgüt haline geldiğini söyledi.

Macron'dan NATO'nun varlığının güçlendirilmesi çağrısı

Macron, Avrupa'ya, Ukrayna'ya yardımlarını artırması çağrısı yaparak, Ukrayna'nın karşı atağa geçerek saldırıları bastırmasıyla Rusya'nın barış masasına gelebileceği yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de savunma üretimine yoğunlaşmaları çağrısı yapan Macron, AB'nin savunma endüstrisinde kendine yetebilecek duruma gelmesi ve bu alandaki üretimin kıta topraklarında yapılması gerektiğine işaret etti.

Macron, AB'nin ayrıca sınırlarının korunmasına ilişkin güvenlik doktrinini yeniden gözden geçirmesini ve ortaklaşa olarak uzun menzilli balistik füze üretiminde kararlılık ortaya koyması gerektiğini savundu.

NATO'nun doğu kanadının ve Akdeniz'deki varlığının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması durumuna hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Macron, NATO ve AB'nin nükleer caydırıcılığını da artırması gerektiğine dikkati çekerek, bu anlamda Fransa ve ABD'nin önemli rol üstlendiği yorumunu yaptı.

" Rusya'nın imparatorluk takıntısı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek dönemde Paris'te "Avrupa'nın hava savunması konulu konferans" düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Kıtanın ayrıca siber, uzay, deniz yoluyla gelen saldırılara karşı korumasını artırması çağrısı yapan Macron, Rusya ve başka otoriter ülkelerin, Avrupa demokrasisindeki kırılgan hatlardan istifade ederek, saldırıya geçebileceği uyarısında bulundu.

Macron, "Rusya'nın imparatorluğunun sonlandırılmasını hala içine sindirmediğini" belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının temelinde imparatorluk takıntısının yattığı yorumunu yaptı.