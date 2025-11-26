Haberler

Macron, Avrupa'nın Yapay Zeka Egemenliğini Vurguladı

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen 'AdoptAI' zirvesinde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın yapay zeka devriminde lider bir oyuncu olabilmesi için hızla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Macron, Fransa'nın yapay zeka ekosisteminin güçlendirileceğini vurguladı ve büyük yatırımlar ile düzenlemelerin sadeleştirilmesi çağrısında bulundu.

Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen "AdoptAI" zirvesinin açılışında konuşan Macron, kıta genelinde ve Fransa'da bu teknolojinin büyük ölçüde ve hızla benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Şu an doğru seçimler yaparsak Fransa, en büyük yapay zeka uluslarından biri olabilir." dedi.

Bu alanda faaliyet gösteren Fransa merkezli Mistral AI, Doctolib, Alan gibi şirketlerden övgüyle bahseden Macron, bu şirketlerin, Fransız yapay zeka ekosistemini "olağanüstü şekilde canlı tuttuğunu" dile getirdi.

Macron, Dunkerque'te yapay zeka altyapısına hizmet edecek yeni saha kurulacağını duyurarak, "Avrupa'da, en iyi teknolojik güçlerle rekabet edebilecek altyapıya sahip olmalıyız." diye konuştu.

Yapay zekanın 2030'a kadar ekonomi ve kamusal alanda büyük şirketlerce yapay zekanın etkin ve doğru şekilde kullanımını öngördüklerine işaret eden Macron, 2026'dan itibaren yaklaşık 50 bin kamu personelinin bu alanda eğitileceğini kaydetti.

Macron, teknolojik yatırımları, düzenlemelerin sadeleştirilmesini ve Avrupa pazarının, Çin ve ABD yapay zeka devlerine karşı korunmasını içeren Avrupa stratejisinin benimsenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
