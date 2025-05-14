Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti

Macron, Avrupa'nın ABD'ye Bağımsızlık Hazırlıklarını Vurguladı

Macron, Avrupa'nın ABD'ye Bağımsızlık Hazırlıklarını Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD'den stratejik bağımsızlık sağlaması gerektiğini, aksi halde bunun sorumsuzca olacağını söyledi. Macron, ABD'nin Avrupa ile olan ilişkilerinin giderek zayıfladığını ve Avrupa'nın kendi mücadelesine devam etmesi gerektiğini belirtti.

PARİS, 13 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalıların önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ABD'den stratejik olarak bağımsız hale gelmek üzere hazırlık yapmamalarının "sorumsuzca" olacağını söyledi.

Macron, salı günü Fransa'nın TF1 televizyonuna verdiği demeçte, ısrarla sürdürülen "Önce Amerika" politikası nedeniyle "ABD'nin Avrupa'ya ilgisinin giderek azalacağını" ifade etti.

Amerika'nın son 15 yıldır Avrupalı müttefiklerinden ayrışma sürecinin çok net bir biçimde izlenebildiğini kaydeden Macron, bu süreç, "ABD, Afganistan'dan tek taraflı olarak çekildiği ve Suriye'de bize katılmamaya karar verdiğinde" başladı dedi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerini hatırlatarak ABD ile yaşanan bu ayrışmanın "son aylarda da devam ettiğini" ifade etti.

Mevcut küresel konjonktürü "jeopolitik uyanış anı" olarak nitelendiren Macron, başlangıçta bir barış projesi olarak inşa edilen Avrupa Birliği'nin bugün "özgür" kalma mücadelesi vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın ABD'nin gümrük vergilerine nasıl karşılık vermesi gerektiği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Macron, ticaret savaşına kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Bununla beraber Avrupa'nın kararlılığının da altını çizen Macron, "Buradayız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Olaylı maçta yeni gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirme kararı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.