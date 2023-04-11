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Macron: Avrupa'nın ABD'ye Bağımlılığını Azaltması Gerekiyor

Macron: Avrupa'nın ABD'ye Bağımlılığını Azaltması Gerekiyor

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PARİS, 11 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Çin'e yaptığı devlet ziyareti sırasında Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması gerektiğini ifade etti.

PARİS, 11 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Çin'e yaptığı devlet ziyareti sırasında Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması gerektiğini ifade etti.

ABD menşeli POLITICO haber servisi ve Fransız Les Echos gazetesinden gazetecilere konuşan Macron, Avrupa'nın silah ve enerji için ABD'ye bağımlılığını artırdığını, ancak şimdi kendi savunma sanayisini geliştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın stratejik özerklik için mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Kritik konularda başkalarına bağımlı olmak istemiyoruz. Enerji, kendini savunma, sosyal ağlar veya yapay zeka konularında bir seçeneğinizin kalmadığı anda kendinizi tarihin dışına atılmış şekilde bulabilirsiniz, çünkü bu konularda artık temel altyapıyı elimizde tutmuyoruz." dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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