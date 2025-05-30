Macron: Avrupa, Gazze'deki insani kriz için İsrail'e karşı sertleşmeli

Macron: Avrupa, Gazze'deki insani kriz için İsrail'e karşı sertleşmeli
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani krize müdahale edilmemesi halinde Avrupa'nın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirmesi gerektiğini söyledi. Macron, iki devletli çözüm vurgusunu yaparak, Filistin devletinin tanınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

- Macron: "Avrupa, Gazze'de insani kriz düzelmediği takdirde İsrail'e karşı tavrını sertleştirmeli"

SİNGAPUR - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani krize müdahale edilmemesi halinde Avrupa'nın İsrail'e karşı "kolektif tutumlarını sertleştirmeleri" gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile Shangri-La Diyalog güvenlik konferansı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında, İsrail'in saldırını sürdürdüğü ve yardım girişini büyük ölçüde sınırlandırdığı Gazze Şeridi'ndeki insani duruma değindi. Macron, "Abluka, sahada sürdürülemez bir duruma yol açıyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde ve günlerde insani duruma müdahale edilmezse kolektif tutumumuzu daha da sertleştirmemiz gerekir" dedi. Fransa'nın İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulamayı düşünebileceğini belirten Macron, "Ancak İsrail hükümetinin tutumunu değiştireceğini ve sonunda insani bir yanıt alacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı. Fransa'nın İsrail-Filistin ihtilafını çözmek için iki devletli çözüme bağlı olduğunu tekrarlayan Macron, Filistin devletinin tanınmasının "sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda siyasi bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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